«سانا» عن المخطط الاستيطاني الجديد: أهالي الجولان يؤكدون استمرارهم في النضال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 09:46 صباحا
قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان، 21 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن أبناء الجولان العربي السوري المحتل جددوا استنكارهم لمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الجولان، مؤكدين «استمرارهم في النضال لإفشال تلك المخططات الرامية إلى تهجير أهله قسريا وتجريف القرى والبلدات وإقامة المستوطنات على أنقاضها».

ويوم الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، خلال الاجتماع الوزاري الأسبوعي الذي عقد في تجمع «ميفو حماة» الزراعي في الجولان المحتل الخطة التي ستبلغ تكلفتها مليار شيكل (317 مليون دولار)، وفق «فرانس برس».

عروبة الجولان

ونقلت «سانا» عن مدين الدمقسي، أحد سكان الجولان، القول إن «الجولان منذ الأزل كان ولا يزال عربيا سوريا وأن أبناءه الذين أسقطوا مخططات الاحتلال على مدار 54 عاما على أرضه سيسقطون أي مخطط جديد يمس بهويته وعروبته وسوريته وأي مسعى استيطاني تحاول سلطات الاحتلال المتعاقبة فرضه».

من جهته أوضح هايل مسعود أن «سلطات الاحتلال مستمرة في مساعيها لتهويد الجولان واستغلال خيراته بشتى السبل، منددا بإعلان حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت مخطط لزيادة عدد المستوطنات على أرضه»، مشددا على أن «أبناء الجولان الذين لم يفرطوا خلال أكثر من نصف قرن بهويته العربية السورية لن يستسلموا اليوم وسيواصلون نضالهم لإسقاط هذا المخطط الاستعماري».

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد صرح بعد وقت قصير من تولي إدارة بايدن زمام الرئاسة في يناير، بوجود أسئلة قانونية تحيط بخطوة ترامب التي أدانتها سورية باعتبارها «انتهاكا صارخا» لسيادتها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن دمشق تجدد «التأكيد باستمرار على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وأنها تعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم».

ويعيش نحو 25 ألف مستوطن إسرائيلي في مرتفعات الجولان التي يقطنها أيضًا نحو 23 ألف درزي بقوا في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب العام 1967. وأكدت الوكالة «دعم أهله في مقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي ورفضهم سياسة نهب الأراضي والممتلكات التي يتبعها الاحتلال في الجولان بما في ذلك إقامته المستوطنات على أراضيه بهدف تغيير طابعه الديموغرافي والجغرافي والقانوني».

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