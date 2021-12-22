«الأغذية العالمي» يخفض الحصص الغذائية في اليمن ويحذر من «مجاعة كبرى»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 ديسمبر 2021, 10:19 صباحا
طفلة يمنية تعاني من سوء تغذية في مخيم للنازحين في حجة شمال اليمن، 23 يناير 2021. (أ ف ب)

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، أنه سيخفض الحصص الغذائية في اليمن لثمانية ملايين شخص ابتداءً من الشهر المقبل؛ بسبب نقص التمويل، بينما يواجه البلد الفقير الغارق في الحرب خطر «مجاعة كبرى».

وقال البرنامج في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «اعتبارًا من يناير، سيحصل ثمانية ملايين على حصص غذائية مخفضة، بينما سيبقى خمسة ملايين شخص من المعرضين لخطر الانزلاق نحو المجاعة على الحصة الكاملة».

وأوضح «ستحصل العائلات بالكاد على نصف الحد الأدنى من الحصص الغذائية اليومية من برنامج الأغذية العالمي» الشهر المقبل، محذرًا من أنه «دون تمويل جديد، لن يكون من الممكن تجنب إجراء تخفيضات أكثر حدة في القريب العاجل».

ويشهد اليمن منذ منتصف 2014 نزاعًا على السلطة بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليًا والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة حيث يواجه ملايين الأشخاص خطر المجاعة، إلى جانب مقتل مئات آلاف الأشخاص ونزوح ملايين السكان عن منازلهم نحو مخيمات موقتة.

وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كورين فليشر: «في كل مرة نخفّض فيها كمية الطعام، نعلم أن مزيد الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الجوع ومن انعدام الأمن الغذائي سينضمون إلى ملايين يتضورون جوعًا»، وتابعت: «لكن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة وعلينا أن نوسّع مواردنا المحدودة ونعطي الأولوية. نركز على الأشخاص الذين هم في أشد الحالات خطورة».

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي إلى 813 مليون دولار لمواصلة مساعدة الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن حتى شهر مايو. وفي كامل العام 2022، سيحتاج البرنامج إلى 1.97 مليار دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الحيوية للأسر التي تواجه المجاعة.

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