سفارة السعودية بفرنسا: لا علاقة للسعودي الموقوف في باريس بقضية خاشقجي

مبنى سفارة للسعودية (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السفارة السعودية في باريس، مساء الثلاثاء، أن السعودي الذي أوقف في فرنسا «لا علاقة له» بجريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أسطنبول في 2018، وطالبت بـ«إخلاء سبيله فوراً».

وجاء في بيان للسفارة السعودية أنّ المواطن السعودي المشتبه به «لا علاقة له بالقضية المتناولة»، مؤكدة أنّ «القضاء السعودي اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبتت مشاركته في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-، وهم حالياً يقضون عقوباتهم المقرّرة».

- فرنسا توقف شخصا يشتبه بأنه كان ضمن الفريق المتورط بقتل خاشقجي

وفي وقت سابق الثلاثاء، أوقفت السلطات الفرنسية في مطار رواسي شارل ديغول في باريس شخصًا يدعى خالد العتيبي يشتبه بأنه كان ضمن الفريق الذي قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام 2019، وفق ما أفادت مصادر قضائية وفي المطار.

وأوقفت الشرطة العتيبي (33 عامًا) فيما كان يستعد للصعود في طائرة متوجهة إلى الرياض، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف، بحسب «فرانس برس».