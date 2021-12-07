فرنسا توقف شخصا يشتبه بأنه كان ضمن الفريق المتورط بقتل خاشقجي

أصدقاء خاشقجي يحملون صورة له أمام القنصلية السعودية في اسطنبول. 2 يناير 2020. (أ ف ب)

أوقفت السلطات الفرنسية في مطار رواسي شارل ديغول في باريس، الثلاثاء، شخصًا يدعى خالد العتيبي يشتبه بأنه كان ضمن الفريق الذي قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام 2019، وفق ما أفادت مصادر قضائية وفي المطار.

وأوقفت الشرطة العتيبي (33 عامًا) فيما كان يستعد للصعود في طائرة متوجهة إلى الرياض وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف، بحسب «فرانس برس».

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت الماضي، في مدينة جدة السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة مسألة ضمان الاستقرار في الخليج وكذلك البحث في الوضع في لبنان، فضلًا عن الوضع الحقوقي في المملكة.

وأعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود»، في مارس، أنها تقدمت بدعوى قضائية في ألمانيا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تستهدف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منددة بـ«مسؤوليته» عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وسجن حوالي ثلاثين صحفيا آخرين.

وأفادت المنظمة في بيان بأن الشكوى التي تم رفعها إلى «النائب العام في محكمة العدل الفيدرالية في كارلسروهي» بسبب اختصاصها القضائي للنظر في «الجرائم الدولية الأساسية»، تتعلق بـ«الاضطهاد الواضع والممنهج للصحفيين في السعودية» وتستهدف إلى جانب ولي العهد، أربعة مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى آخرين.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في فبراير الماضي، فرض قيود لمنح تأشيرات لـ76 سعوديًا متهمين بـ«تهديد منشقين في الخارج» خصوصًا الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في تركيا أكتوبر العام 2018.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن وقتها، أن العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية اسم «حظر خاشقجي»، وترمي إلى منع دخول أي شخص «يتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمنشقين أو صحفيين في الخارج»، حسب وكالة «فرانس برس».

ولفت إلى أن هذه التدابير على خلفية نشر تقرير للاستخبارات الأميركية يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإعطاء «الضوء الأخضر» لقتل جمال خاشقجي.