فرنسا توقف شخصا يشتبه بأنه كان ضمن الفريق المتورط بقتل خاشقجي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 06:03 مساء
أصدقاء خاشقجي يحملون صورة له أمام القنصلية السعودية في اسطنبول. 2 يناير 2020. (أ ف ب)

أوقفت السلطات الفرنسية في مطار رواسي شارل ديغول في باريس، الثلاثاء، شخصًا يدعى خالد العتيبي يشتبه بأنه كان ضمن الفريق الذي قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام 2019، وفق ما أفادت مصادر قضائية وفي المطار.

وأوقفت الشرطة العتيبي (33 عامًا) فيما كان يستعد للصعود في طائرة متوجهة إلى الرياض وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف، بحسب «فرانس برس».

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت الماضي، في مدينة جدة السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة مسألة ضمان الاستقرار في الخليج وكذلك البحث في الوضع في لبنان، فضلًا عن الوضع الحقوقي في المملكة.

وأعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود»، في مارس، أنها تقدمت بدعوى قضائية في ألمانيا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تستهدف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منددة بـ«مسؤوليته» عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وسجن حوالي ثلاثين صحفيا آخرين.

وأفادت المنظمة في بيان بأن الشكوى التي تم رفعها إلى «النائب العام في محكمة العدل الفيدرالية في كارلسروهي» بسبب اختصاصها القضائي للنظر في «الجرائم الدولية الأساسية»، تتعلق بـ«الاضطهاد الواضع والممنهج للصحفيين في السعودية» وتستهدف إلى جانب ولي العهد، أربعة مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى آخرين.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في فبراير الماضي، فرض قيود لمنح تأشيرات لـ76 سعوديًا متهمين بـ«تهديد منشقين في الخارج» خصوصًا الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في تركيا أكتوبر العام 2018.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن وقتها، أن العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية اسم «حظر خاشقجي»، وترمي إلى منع دخول أي شخص «يتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمنشقين أو صحفيين في الخارج»، حسب وكالة «فرانس برس».

ولفت إلى أن هذه التدابير على خلفية نشر تقرير للاستخبارات الأميركية يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإعطاء «الضوء الأخضر» لقتل جمال خاشقجي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر «WTV».. مباراة «التحدي 0 - 0 خليج سرت» في الدوري الليبي
رياضة محلية
قتال الوحوش وطرد الشبح مهمة تلميذ غوارديولا مع برشلونة أمام بايرن ميونيخ.. ...
رياضة عالمية
معركة في دوري الأبطال لبورتو وميلان وأتلتيكو على الوصافة وصدام أصدقاء بين الريال...
رياضة عالمية
عبر «WTV» النصر يفوز على التعاون «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري الليبي (تسجيل)
رياضة محلية
منظمة الصحة العالمية: التلقيح الإجباري ضد «كوفيد-19» يجب أن يبقى حلا أخيرا
دولى
الإمارات تقلص أيام العمل في الأسبوع وتغير العطلة
عربى
بركان يدمر 10 قرى إندونيسية ويخلف 34 قتيلا
دولى
الأمم المتحدة: ستيفاني وليامز تبدأ عملها من طرابلس خلال أيام
ليبيا
«سوناطراك» الجزائرية تبحث استئناف أنشطتها في ليبيا
ليبيا
«كاف» يحدد موعد لقاء الإياب بين «الاتحاد» و«إنيمبا» في الكونفدرالية
رياضة محلية
الجزائر تقدم 100 مليون دولار لفلسطين في إطار الجامعة العربية
دولى
«المفوضية»: عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب يصل إلى 4 آلاف و326 مرشحا
ليبيا
«القوة الناعمة» السعودية تفرش سجادتها الحمراء في مهرجان سينمائي
ثقافة وفن
تركيا تدعو إلى إعلان خارطة طريق محددة للانتخابات في ليبيا إذا تأجل تنظيمها
ليبيا
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس حزب «نداء القرضابية» علي زيدان
فيديو
رمضان أبوجناح رئيس حكومة مكلف
ليبيا
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإمارات تعتمد 4 أيام ونصف عملا.. وتغيِّر عطلة نهاية الأسبوع للسبت والأحد