توقيف 8 ضباط عراقيين على خلفية التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء

عراقيون يتفحصون موقع التفجير الذي وقع في مدينة الصدر. (أ ف ب)

أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، توقيف ثمانية ضباط، بينهم اثنان برتبة لواء، على خلفية الإهمال في الحفاظ على أدلة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطلع الشهر الحالي.

ونجا الكاظمي مطلع نوفمبر من هجوم شنته طائرات مسيرة مفخخة لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنه. وتمكنت طائرة من تفجير عبوتها لكن عثر على عبوة ثانية غير منفجرة على سطح المنزل، بحسب «فرانس برس».

فريق المتفجرات لم يقم بواجبه بالشكل الصحيح

وقال الأعرجي في مؤتمر صحفي أعلن فيه نتائج التحقيقات الأولية لهذه العملية التي لاقت إدانات دولية: «أرسلت اللجنة فريق مكافحة المتفجرات وفريقًا للأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة، وتم أخذ مبارز الجريمة والأدلة، ورفع بعض الطبعات من المكان».

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وتابع: «مع الأسف فإن فريق المتفجرات لم يقم بواجبه بالشكل الصحيح، وقاموا بتفجير المقذوف الذي سقط على سطح منزل رئيس الوزراء قبل رفع البصمات». وأضاف أن «اللواء صباح الشبلي رئيس فريق مكافحة المتفجرات قال في اليوم الأول إنه رفع البصمات، لكن في اليوم التالي، حضر اللواء الشبلي وعميد من الأدلة الجنائية وأخبرا اللجنة بتفجير المقذوف من دون رفع البصمات».

سجن المفرزتين وتحويلهما إلى التحقيق

وتابع الأعرجي: «قررت اللجنة سجن المفرزتين وتحويلهما إلى وزارة الداخلية للتحقيق لمعرفة عدم القيام بالواجب الطبيعي. شيء طبيعي أن تقوم الأدلة الجنائية برفع بصمات». والمفرزتان التابعتان للأدلة الجنائية ومكافحة المتفجرات تتكونان من ثمانية ضباط كبار، منهم اثنان برتبة لواء، وآخر برتبة عميد، والآخرون برتب أقل، وأكد الأعرجي: «لا نريد أن نتهم أحدًا» لكن ما حدث «يؤشر إلى وجود خلل».

اللجنة بعيدة عن أي سجال سياسي

وشدد الأعرجي على أن «اللجنة بعيدة عن أي سجال سياسي، التحقيقات حتى اللحظة لا تتهم أحدًا لا شخص ولا جهة، إنما تبحث عن الحقيقة، وتحتاج القضية إلى مزيد الوقت». وأتى الهجوم على منزل رئيس الوزراء على خلفية توتر كبير في بغداد بعد شهر تقريبًا على الانتخابات التشريعية التي نظمت في 10 أكتوبر.

ووقع غداة مقتل متظاهرين اثنين في المواجهات بين حماية المنطقة الخضراء، حيث مقر إقامة الكاظمي ومحتجين على نتائج الانتخابات حاولوا اقتحام المنطقة المحصنة. وشكك خصوم الكاظمي، الذين يعتصمون خارج بوابات المنطقة الخضراء رفضًا للانتخابات، بحقيقة الهجوم الذي تعرض له الكاظمي وشنوا حملة لتكذيب الحادث.

واعترض الكثير من الفصائل العراقية المقربة من الجمهورية الإسلامية، على نتائج انتخابات الشهر الماضي التي أظهرت نتائجها تراجع عدد مقاعدها.