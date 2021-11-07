أول تعليق من رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله «الفاشلة»

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. (الإنترنت)

علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على تعرضه لـ«محاولة اغتيال فاشلة»، بواسطة «طائرة مسيرة مفخخة»، استهدفت مقر إقامته في بغداد، بحسب السلطات.

ونشر الكاظمي، تغريدة على «تويتر»، قال فيها: «أنا بخير والحمد لله وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه»، في وقت تشهد فيه البلاد توترًا سياسيًّا إثر الانتخابات النيابية المبكرة.