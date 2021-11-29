محمد السادس: المغرب سيستثمر علاقاته لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 04:17 مساء
الملك محمد السادس أثناء إلقائه خطاباً من القصر الملكي في فاس (شمال). (أ ف ب)

قال الملك محمد السادس، الإثنين، إن المغرب الذي طبع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، سيستثمر «علاقاته المتميزة» مع كل الأطراف لتوفير ظروف استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مجددًا تأكيده التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح العاهل المغربي، في رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة للأمم المتحدة، أن «المغرب سيواصل جهوده، مستثمرًا مكانته والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل توفير الظروف الملائمة للعودة إلى طاولة المفاوضات»، وفق «فرانس برس».

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 
ودعا المجتمع الدولي إلى «مساعدة الطرفين على بناء أسس الثقة والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام»، وفق الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء المغربية لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وكان المغرب استأنف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل أواخر العام الماضي، في إطار اتفاق ثلاثي تعترف بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المملكة على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو).

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كما أبرمت الرباط، الأسبوع المنصرم، اتفاقًا للتعاون العسكري مع تل أبيب، خلال زيارة غير مسبوقة لوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب.  ودانت الاتفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وهيئات سياسية مغربية مناهضة للتطبيع.

ويعتبر الفلسطينيون اتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل «خيانة» ويدعون إلى حل النزاع الإسرائيلي _ الفلسطيني قبل أي تقارب. وإلى جانب المغرب طبعت كل من الإمارات والبحرين والسودان علاقاتها مع إسرائيل العام الماضي برعاية أميركية.

التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني 
وجدد الملك محمد السادس الذي يرأس لجنة القدس، التأكيد على «التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني» ودعم حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة. 

في المقابل منعت السلطات المغربية عشرات من التظاهر، الأربعاء والأحد، في الرباط احتجاجا على زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المملكة، بينما دعت «الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع»، التي تضم تيارات يسارية وإسلامية، إلى التظاهر الإثنين في مدن عدة لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتحظى القضية الفلسطينية تاريخيًّا بتعاطف كبير في المغرب غير أن تطبيع الرباط علاقاتها مع تل أبيب لم يثر رفضًا قويًّا في المملكة، إذ يرتبط بقضية الصحراء الغربية التي تعد القضية الوطنية الأولى في المملكة.

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