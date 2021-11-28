مصر تسمح للفئة العمرية من 12-15 عاما بتلقي لقاح فايزر المضاد لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 نوفمبر 2021, 10:59 مساء
شاب مصري يتلقى لقاح كورونا. (الإنترنت)

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد،  الموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عامًا بلقاح «فايزر» المضاد لفيروس «كورونا»، وسبق أن تمت الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عامًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي، مساء اليوم،  لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، ومتابعة موقف المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي، بحسب وسائل إعلام محلية.

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كما عرض القائم بأعمال وزير الصحة والسكان بمصر موقف اللقاحات، موضحًا أن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة بلغ نحو 88.2 مليون جرعة، بين لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام للتصنيع المحلي.

تطورات مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية
وأشار إلى أنه قد تم تقديم 45.2 مليون جرعة، موزعة بواقع 29.6 مليون كجرعة أولى، و15.6 مليون كجرعة ثانية،  مضيفًا أنه مساء أمس السبت شهد استقبال ٣ ملايين و٨٩٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة «فايزر»، بمطار القاهرة الدولي.

وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية الجهود المبذولة للتفاوض مع عدد من شركات تصنيع اللقاحات العالمية، بهدف إنتاج هذه اللقاحات في مصر، لأغراض الاستهلاك المحلي وكذا التصدير.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر تطورات مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، الذي يتضمن إنشاء ستة مخازن استراتيجية موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، لتخزين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية التي تخدم المؤسسات العلاجية للدولة المصرية.

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