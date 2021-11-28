صحف جزائرية: المشاركة في الانتخابات المحلية «دون المستوى» رغم تحسنها

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يصل مع زوجته إلى مركز اقتراع في الضاحية الغربية للجزائر، 12 يونيو 2021. (أ ف ب)

اعتبرت الصحف الجزائرية، الصادرة الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت السبت، بقيت «دون المستوى» على الرغم من التحسن الذي شهدته مقارنة بآخر اقتراع شهده البلد، إذ ارتفعت من 23% إلى 35%.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، مساء السبت، أن «نسبة المشاركة بلغت عند غلق مكاتب الاقتراع 35.97% في انتخابات المجالس البلدية و34.39% على صعيد مجالس الولايات»، مشيرًا إلى مشاركة أكثر من 8.5 مليون ناخب، حسب وكالة «فرانس برس»

وقالت جريدة «الوطن» الناطقة بالفرنسية إنه «على خلاف توقعات المسؤولين في السلطة والمشاركين، فإن الاستياء الشعبي هو الذي كان في الموعد؛ لأنه لأول مرة كانت نسبة المشاركة في انتخابات محلية متدنية». وذكَّرت الجريدة بنسبة المشاركة في آخر انتخابات محلية في 2017، التي فاقت 44%، إذ تقدم للتصويت أكثر من عشرة ملايين ناخب من أصل 22 مليونًا آنذاك.

لكن محمد شرفي رفض مسبقًا، مساء السبت، المقارنة مع الانتخابات المحلية التي جرت في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة واتهمتها المعارضة والصحافة بالتضخيم. وقال شرفي إن «نظام الانتخابات مختلف والظروف والجهة المنظمة (وزارة الداخلية) مختلفة» لذلك يجب المقارنة برأيه مع «الانتخابات التي نظمتها السلطة فقط».

ومنذ إعلان النسب الأولى للمشاركة أكد شرفي أن «نسب المشاركة حققت قفزة نوعية» مقارنة بالانتخابات التشريعية في يونيو التي شهدت أكبر نسبة امتناع في تاريخ البلد، حيث لم يتقدم للتصويت سوى 23% من أكثر 23 مليون ناخب. وكتبت جريدة «الخبر»: «رغم تحسن نسبة المشاركة مقارنة بالمواعيد السابقة، فإنها تبقى دون المستوى بالنظر إلى أن المحليات التي تستقطب دومًا اهتمام المواطنين». وبالنسبة لجريدة «الشروق» فإن الانتخابات المحلية «تخطت امتحان المشاركة بتقدير مقبول».

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ولأول مرة منذ اندلاع الحراك في فبراير 2019، شاركت منطقة القبائل في هذا الاقتراع بعدما قاطعت الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس تبون في ديسمبر 2019 ثم الاستفتاء على الدستور نوفمبر 2020 وأخيرًا الانتخابات التشريعية في يونيو 2021. وشكلت الانتخابات المحلية اختبارًا جديدًا للرئيس عبد المجيد تبون الذي وعد بتغيير كل المؤسسات المنتخبة «التي لوثها التزوير والمال الفاسد دون الاهتمام بنسبة المشاركة لأن التصويت ليس إجباريًّا».

وفقد دعا للتصويت بقوة مع تأكيده أن هدف الانتخابات «هو الوصول إلى مؤسسات شرعية بأتم معنى للكلمة، وهو ما وصلنا إليه» كما صرح للصحافة بعد أن أدلى بصوته.

وبحسب الصحف فإن الانتخابات جرت من دون أحداث عنف كبيرة كبيرة خلافًا للانتخابات التشريعية الأخيرة، باستثناء «تحطيم محتجين مكتب اقتراع في بلدية أهل القصر بولاية البويرة» على بعد نحو 100 كلم شرق العاصمة الجزائرية، كما أفادت جريدة «الوطن».

كما ذكرت الإذاعة الجزائرية أن الانتخابات البلدية لم تجرَ في أربع بلديات في بجاية (250 كلم شرق الجزائر) لعدم تقدم أي قائمة للترشح، لكن الانتخابات الولائية جرت بشكل عادي فيها».