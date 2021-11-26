مصر تعلق الرحلات من وإلى جنوب أفريقيا بسبب «أوميكرون»

مطار القاهرة الدولي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا» في مصر، مساء اليوم الجمعة، تعليق حركة الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، على خلفية تفشي متحور فيروس «كورونا» الجديد «أوميكرون» هناك.

وجاء القرار عقب إدراج منظمة الصحة العالمية المتحور ضمن قائمة «المتغيرات المثيرة للقلق»، وبالتالي كان ضروريا اتخاذ إجراءات لمواجهة انتشاره، حسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية.

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وقال الناطق باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن القرار يشمل أيضا دول «ليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا».