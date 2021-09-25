ثمانية قتلى في هجوم قرب قصر الرئاسة في الصومال (صور)

آثار الهجوم المسلح قرب قصر الرئاسة في الصومال. (الإنترنت)

قُتِل ثمانية أشخاص، اليوم السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي تبنّته حركة «الشباب» الإسلامية المتطرفة.

وقال قائد شرطة منطقة حمر مكاوي أحمد مودي: «تأكد مقتل ثمانية أشخاص معظمهم مدنيون، وجُرح سبعة آخرون في انفجار سيارة مفخخة»، وذلك في تصريح نقلته عنه وكالة «فرانس برس».

آثار الهجوم المسلح قرب قصر الرئاسة في الصومال. (الإنترنت)

آثار الهجوم المسلح قرب قصر الرئاسة في الصومال. (الإنترنت)

آثار الهجوم المسلح قرب قصر الرئاسة في الصومال. (الإنترنت)

آثار الهجوم المسلح قرب قصر الرئاسة في الصومال. (الإنترنت)