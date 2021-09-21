وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي عن 85 عاما

وزير الدفاع المصري الأسبق محمد حسين طنطاوي. (أرشيفية، الإنترنت)

توفي صباح الثلاثاءK وزير الدفاع المصري الأسبق، محمد حسين طنطاوي، عن عمر 85 عاما، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.

وقال المتحدث: «فقدت مصر رجل من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.. المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق».

وأشار راضي إلى أن «الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعي للأمة رجلاً كانت له صفات الأبطال، فإنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى»، وأضاف: «ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن».

وسعى وزير الدفاع الأسبق، ورئيس المجلس العسكري الذي تولي السلطة في مصر إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى إيجاد حل ودي للأزمة التي دفعت بعض النوبيين لقطع طريق أبي سمبل، والاعتصام من أجل منع طرح الأراضي للاستثمار.

وتولى طنطاوي رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولي السلطة في مصر إبان ثورة 25 يناير 2011 وبعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وحتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب محمد مرسي في 1 يوليو 2012.

وأحيل إلى التقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012 وعُين مستشارا لرئيس الجمهرية ومُنح قلادة النيل.