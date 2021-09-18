ملك المغرب يقدم تعازيه للرئيس الجزائري بوفاة بوتفليقة

ملك المغرب محمد السادس

بعث ملك المغرب محمد السادس، السبت، «برقية تعزية ومواساة» إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إثر وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

و«أعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس الجزائري ومن خلاله لعائلة الفقيد وللشعب الجزائري الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة»، حسب ما جاء في البرقية، في وقت يمر البلدان المجاوران بأزمة دبلوماسية خطيرة.

- وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة

وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب أواخر الشهر الماضي، متهمة الرباط بارتكاب «أعمال عدائية». ووصفت المغرب الخطوة بأنها غير مبررة وغير منطقية، وقالت إن القرار جاء على أساس «ذرائع زائفة بل وعبثية».

وكانت العلاقات بين الجارتين مشحونة منذ عقود، لا سيما فيما يتعلق بمسألة السيطرة على منطقة الصحراء الغربية، حيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.