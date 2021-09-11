اعتقال أسيرين آخرين من بين الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

رجل أمن إسرائيلي خلال أعمال المراقبة عند برج للمراقبة تابع لسجن جلبوع شمالي إسرائيل في السادس من سبتمبر 2021 بعد فرار ستة معتقلين أمنيين فلسطينيين من السجن عبر نفق حفر أسفل إحدى الزنازين. (أ ف ب)

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم صباح السبت، توقيف أسيرين آخرين كانا من بين ستة فلسطينيين هربوا من سجن يخضع لحراسة أمنية مشددة في شمال إسرائيل.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «تم إلقاء القبض على سجينَين آخرين قبل مدة قصيرة.. بينما كانا يختبئان في مرآب للشاحنات»، ما يرفع عدد السجناء الفارّين الذين تم القبض عليهم إلى أربعة.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية، مساء الجمعة، محمود عبدالله عارضة (45 عامًا) الذي كان مسجونًا منذ 1996، ويعقوب قادري (48 عامًا)، وكلاهما ينتمي إلى حركة الجهاد، في مدينة الناصرة العربيّة في شمال فلسطين المحتلة والواقعة على بعد نحو 30 كلم من السجن. وأعلنت الشرطة، صباح السبت، توقيف زكريا الزبيدي، القائد السابق في «كتائب شهداء الأقصى» الجناح العسكري لحركة فتح في مخيم جنين وأكثر الفارين الستة شهرة، ومحمد عارضة، في بلدة الشبلي أم الغنم، الواقعة على بعد عشرة كيلومترات شرق الناصرة.

ذكرت الشرطة الاسرائيلية «تم القبض على الرجلين من قبل فريق يضم مقاتلين في وحدة مكافحة الإرهاب الخاصة بالشرطة وأفراد من الشاباك (جهاز الأمن الداخلي) عقب عمليات تفتيش مكثفة قامت بها الشرطة في المنطقة الشمالية وشرطة الحدود والوحدات الخاصة في الجيش والشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية». وأضافت: «لم تتوقف جميع القوات عن العمل بشكل مكثف؛ حيث جمعت كل المعلومات التي يمكن استخدامها لتحديد مكان الفارين زكريا الزبيدي ومحمود عارضه، ولا يزال البحث عن الفارين الاثنين الآخرين جاريًا».

تمكن الفارون الفلسطينيون الستة، الإثنين، من الفرار عبر نفق حفر أسفل زنزانة قادهم إلى خارج السجن. واحتفل العديد من الفلسطينيين بهروبهم المذهل من سجن شديد الحراسة معتبرين أنهم أبطال، فيما كانت إسرائيل في حالة تأهب وقامت بعملية مطاردة مكثفة.