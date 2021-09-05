محادثات سرية بين الرئيس الإسرائيلي والعاهل الأردني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 09:54 صباحا
العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ. (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أنه التقى سرًّا العاهل الأردني عبدالله الثاني في عمان، وسط تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال هرتسوغ، في مقابلة تلفزيونية بثت مقاطع منها السبت على التلفزيون الإسرائيلي، «التقيت الأسبوع الماضي ملك الأردن وأجريت معه محادثات طويلة جدًّا وأمضيت أمسية كاملة في قصره. كان لقاءً ممتازًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعرض المقابلة بكاملها الأحد، عشية رأس السنة اليهودية التي تحل مساء الإثنين. ونقل بيان صادر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي قوله إن «الأردن بلد مهم للغاية، وأنا لدي احترام كبير للملك عبد الله، وهو قائد عظيم ولاعب إقليمي ذو تأثير كبير».

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وتحدث البيان عن «لقاء دافئ عقد بناء على دعوة من الملك»، وناقش خلاله الطرفان «قضايا استراتيجية عميقة». وأضاف البيان وفق هرتسوغ: «من بين الأشياء التي ناقشناها، قضايا جوهرية تتعلق بالحوار بين دولتينا، بما في ذلك اتفاق لاستيراد منتجات زراعية، وقضايا الطاقة والاستدامة، وحلول لأزمة المناخ بإمكاننا الدفع بها معًا».

وتدهورت العلاقات الإسرائيلية - الأردنية في ظل حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، الذي اتهمه منتقدوه بإهمال المملكة الأردنية لصالح تطبيع العلاقات العام الماضي مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

لكن بعد وقت قصير على تولي نفتالي بينيت رئاسة الحكومة في إسرائيل في يونيو الماضي، زار الأخير عمان لإجراء محادثات مع الملك عبدالله الثاني.

وفي يوليو، اتفقت الدولتان على أن تبيع إسرائيل للأردن 50 مليون متر مكعب من المياه سنويًّا، إضافة الى 55 مليون متر مكعب تقدمها حاليًا مجانًا. وبموجب هذا الاتفاق، يُسمح للأردن بزيادة صادراته إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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