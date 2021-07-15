الاحتلال يعتقل عشرات من طلبة جامعة بيرزيت في الضفة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 يوليو 2021, 01:06 صباحا
جنود إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، (أرشيفية: ا ف ب)

اعتقل جيش الاحتلال الإسرئيلي العشرات من طلبة جامعة بيرزيت خلال وجودهم في قرية ترمسعيا شمال، شرق رام الله في الضفة الغربية.

وزعم الجيش في بيان: «في أعقاب جهود استخباراتية وعسكرية، اعتقلت قوات جيش الدفاع، وجهاز الأمن العام وشرطة حرس الحدود في قرية ترمسعيا عشرات النشطاء من الكتلة الطلابية التخريبية لحماس في جامعة بيرزيت»، وفق وكالة «رويترز».

وادعى البيان أن «عددًا من النشطاء متورطون بشكل مباشر في أنشطة إرهابية شملت تحويل الأموال والتحريض وتنظيم نشاطات حماس في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)؛ حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية».

وقالت مصادر فلسطينية محلية في قرية ترمسعيا إن الطلاب كانوا في زيارة تضامنية مع عائلة منتصر شلبي الذي هدم الجيش منزله قبل أيام بعد اتهامه بقتل مستوطن بإطلاق النار عليه عند حاجز عسكري قبل عدة أشهر. وأضافت المصادر أن عدد الطلاب الذين تم اعتقالهم يبلغ حوالي 40.

وقالت جامعة بيرزيت إنها «تتابع بقلق قضية احتجاز مجموعة من طلبة الجامعة على مدخل قرية ترمسعيا؛ حيث تعرضت لهم قوات الاحتلال الإسرائيلي واحتجزت المركبة التي كانت تقلهم، لتقوم باعتقالهم ونقلهم فيما بعد بمركبة خاصة من مدخل القرية إلى جهة غير معروفة».

وأضافت في بيان «ترى الجامعة أن السياسات المنتهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية التي تضمن حق الطلبة في الحركة، وانتهاك للمعايير الدولية كافة التي تصون كرامتهم وحريتهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهات بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقوات الأمن في العاصمة اللبنانية
دولى
ضربة ترجيح ضائعة تصنع من راشفورد بطلا قوميا في بريطانيا
رياضة عالمية
4 اقتراحات للمفوضية الأوروبية للحد من تغيرات المناخ
اقتصاد
جورج بوش ينتقد الانسحاب من أفغانستان: «تركوا الفتيات ليذبحن من الوحوش»
دولى
«منظمة الصحة» تتصدى للتلاعب بالجينوم البشري
طب وصحة
بايدن: حماية حقوق الانتخاب في الولايات المتحدة هي أهم «اختبار في زمننا»
دولى
النائبة أسماء الخوجة: النار أطلقت بالقرب من مقر البرلمان وسمعنا تهديدات للنواب ...
ليبيا
استطلاع: الليبيون أقل شعوب المنطقة ترددا لتلقي جرعة لقاح «كورونا»
ليبيا
تسريب لتسجيل صوتي يهز «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تشيلسي يعرض أهم 4 لاعبين للتعاقد مع هالاند مقابل 150 مليون إسترليني
رياضة عالمية
«الصحة العالمية» تندد بـ«جشع» الدول الساعية لتطعيم سكانها بجرعة ثالثة
دولى
تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل ...
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروب بديل عن القهوة لخسارة الوزن