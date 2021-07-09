السعودية: الأحد أول أيام ذي الحجة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 يوليو 2021, 09:16 مساء
هلال أحد الشهور القمرية. (الإنترنت)

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن غدا السبت هو المتمم لشهر ذي القعدة للعام 1442 هجريا، وأن الأحد المقبل 11 يوليو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الجمعة.

سيكون يوم التروية الموافق 8 ذي الحجة هو الأحد الموافق 18 يوليو، ووقفة عرفات في اليوم التالي، ليكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في الثلاثاء 20 يوليو، وتليه أيام التشريق الثلاثة، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وفيما ستكون بذلك عدة شهر ذي القعدة للعام 1442 هجريا في السعودية والعديد من الدول الإسلامية ثلاثين يومًا.

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