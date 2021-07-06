شكري يشرح لرئيس مجلس الأمن أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة

وزير الخارجية المصري سامح شكري‬⁩، يلتقي السفير ⁧‫نيكولا دو ريفيار‬⁩ المندوب الدائم الفرنسي. (الإنترنت))

عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري‬⁩، الثلاثاء، اجتماعا في نيويورك مع السفير ⁧‫نيكولا دو ريفيار‬⁩ المندوب الدائم الفرنسي لدى الأمم المتحدة رئيس ⁧‫مجلس الأمن‬⁩ للشهر الجاري، لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة.

وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن اللقاء يأتي في إطار التحركات المستمرة لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه ⁧‫سد النهضة.‬⁩

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ويواصل وزير الخارجية اجتماعاته بنيويورك في إطار التحضير للجلسة، المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة بعد غد الخميس لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، بناء على طلب مصر والسودان.