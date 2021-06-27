قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن.. والسيسي أول رئيس مصري في بغداد منذ ثلاثة عقود

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى العاصمة العراقية بغداد صباح الأحد للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس ٢٠١٩، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

وووصف الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن زيارة الرئيس المصري إلى بغداد بـ«التاريخية»، مشيرا إلى أنها أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ ٣٠ عاماً، وتأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، وتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، حسب بيان الرئاسة المصرية.

وأشار الناطق إلى أن القمة ستبحث «تعزيز التشاور السياسي بينهم حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط». ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري جلستي مباحثات على هامش القمة مع رئيس الوزراء العراقي والعاهل الأردني.

يشار إالى آخر قمة على هذا المستوى جمعت القادة الثلاثة كانت في العام 1989، حين أنشئ مجلس التعاون العربي بموجب اتفاقية إنشاء وقعها قادة كل من العراق ومصر والأردن واليمن. وأعلن عنها في 16 فبراير 1989 وذلك في نطاق الجامعة العربية.