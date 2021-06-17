تجربة لقاح «سينوفارم» على الأطفال دون 18 عاما في الإمارات

جرعات من لقاح «سينوفارم» الصيني للوقاية من «كوفيد-19». (أرشيفية: رويترز)

ذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارة يشاركون في تجربة تطعيم الأطفال بين الثالثة والسابعة عشرة عاما بلقاح «سينوفارم» الصيني للوقاية من «كوفيد-19».

وقال المكتب على «تويتر»، الأربعاء، إن التجربة ستراقب «الاستجابة المناعية» لتسعمئة طفل استعدادا لتطعيم الأطفال في المستقبل القريب، وأضاف أن الشيخ ذياب بن محمد، نجل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اصطحب أبناءه وأبناء إخوته وأخواته للمشاركة في التجربة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

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وأقرت الإمارات في مايو لقاح «فايزر-بيونتيك» للاستخدام الطارئ للأطفال من 12 إلى 15 عاما. وبدأت دبي تطعيم هذه الفئة العمرية هذا الشهر.

والإمارات من أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، وسجلت يوم الأربعاء 2011 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ما يرفع مجمل إصاباتها إلى 603 آلاف و961 حالة، وسجلت في المجمل 1738 وفاة. ولا تقدم إحصاء تفصيليا للإصابات والوفيات في كل من إماراتها السبع.

وقادت الإمارات المرحلة الثانية من التجارب على اللقاح الذي أنتجته شركة «سينوفارم» الحكومية الصينية وبدأت تصنيعه في إطار مشروع مشترك بين «سينوفارم» وشركة «جروب 42» للتكنولوجيا ومقرها أبوظبي.