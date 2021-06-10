التحالف بقيادة السعودية ينفي تنفيذ أي عملية عسكرية بمحيط صنعاء

الناطق باسم التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية تركي المالكي. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الناطق باسم التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية تركي المالكي، تنفيذ التحالف، الذي يقاتل الحوثيين، أي عملية عسكرية في محيط صنعاء أو أي مدينة يمنية أخرى.

جاء ذلك ردا على تقارير إخبارية تحدثت عن هجوم على موقع تابع للحوثيين المتحالفين مع إيران قرب العاصمة اليمنية صنعاء، وفق وكالة «رويترز».

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ونقلت وسائل إعلام رسمية سعودية عن المالكي قوله، إن التحالف «توقف عن شن هجمات قرب صنعاء ومدن يمنية أخرى لأنه يريد وضع أرضية سياسية للتوصل لتسوية سلمية في اليمن».