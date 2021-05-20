بايدن يشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 مايو 2021, 09:23 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. (الإنترنت)

اشاد الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالجهود المصرية في التوصل الي وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بيان البيت الأبيض، الخميس، ان الزعيمان ناقشا الجهود المبذولة للتوقف الي وقف لإطلاق النار بما ينهي الاعمال العدائية الحالية في إسرائيل وغزة، واتفق الجانبان على البقاء على اتصال مستمرة لتحقيق هذه الغاية.

بدورها، نقلت الرئاسة المصرية عن السيسي القول إنه أكد «أهمية تكاتف جميع الجهود الدولية في الوقت الراهن لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية».

وشدد الرئيس المصري على موقف بلاده الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والطبيعية كسائر شعوب العالم في اقامة دولته وفق المرجعيات الدولية، ومن ثم انهاء حالة العنف والتوتر المزمنة في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار بها.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد إدانته بالفساد.. ساركوزي أمام المحكمة مجددا في قضية الإنفاق لحملته ...
دولى
«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الخميس 20 مايو 2021)
ليبيا
فياغرا في مياه الصرف الصحي
علوم وتكنولوجيا
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه على حساب أتالانتا
رياضة عالمية
السعودية تستثمر مليار دولار في أفريقيا لمواجهة تداعيات «كوفيد-19»
اقتصاد
القضاء الأميركي يضيق الخناق على ترامب.. تحقيق جنائي يستهدف منظمته
دولى
انعطاف أميركي لتغيير قواعد اللعبة في ليبيا
ليبيا
5 آلاف عين لـ«ديزي» تراقب الكون
علوم وتكنولوجيا
كيف تحول حي بالقدس الشرقية إلى وسم يجوب العالم؟..«أنقذوا حي الشيخ جراح»
دولى
بالصور: رسوم شيركلا.. ثروة وطنية لا تُقدر بثمن
ثقافة وفن
«فرانس برس»: الوعد بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر يبدو أنه بدأ يتلاشى
ليبيا
غراهام للدبيبة: على الحكومة الليبية إجراء التغييرات اللازمة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طبيب يكشف أفضل وضعية للجلوس في المكتب