بايدن يشيد بالجهود المصرية لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. (الإنترنت)

اشاد الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالجهود المصرية في التوصل الي وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بيان البيت الأبيض، الخميس، ان الزعيمان ناقشا الجهود المبذولة للتوقف الي وقف لإطلاق النار بما ينهي الاعمال العدائية الحالية في إسرائيل وغزة، واتفق الجانبان على البقاء على اتصال مستمرة لتحقيق هذه الغاية.

بدورها، نقلت الرئاسة المصرية عن السيسي القول إنه أكد «أهمية تكاتف جميع الجهود الدولية في الوقت الراهن لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية».

وشدد الرئيس المصري على موقف بلاده الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والطبيعية كسائر شعوب العالم في اقامة دولته وفق المرجعيات الدولية، ومن ثم انهاء حالة العنف والتوتر المزمنة في المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار بها.

