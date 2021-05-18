أكثر من 80 مهاجر يقتحمون مدينة «مليلة» المغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 مايو 2021, 10:01 صباحا
مهاجرون يقتحمون السياج الحدودي مدينة «مليلة» المغربية المحتلة. (الإنترنت)

اقتحم 86 مهاجرا قادمين من المغرب الثلاثاء السياج الحدودي لمدينة «مليلة» المغربية التي ترزح تحت الاحتلال الإسباني، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

كما تدفق الآلاف منذ يوم أمس على  مدينة «مليلة» المغربية المحتلة من قبل إسبانيا قادمين من الأراضي المغربية سباحة أو مشيا على الأقدام، وفق ما أفادت سلطات الاحتلال الإسباني.

وقالت شرطة الاحتلال الإسباني في مليلة في بيان أن «أكثر من 300 شخص يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء حاولوا اجتياز السياج الثلاثاء ونجح 85 رجلا وامرأة منهم، بالدخول».

وأعادت إسبانيا إلى المغرب 1500 من نحو ستة آلاف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسبانية، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء، وقال وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلارسكا، في مقابلة على التلفزيون العام إن «قرابة ستة آلاف شخص دخلوا سبتة الإثنين وأعدنا 1500 منهم».

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