إصابة سبعة فلسطينيين بجروح في صدامات مع قوات الاحتلال في القدس

قنبلة مسيلة للدموع خلال صدامات في القدس الشرقية بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين في 22 أبريل 2021. (أ ف ب)

أصيب سبعة فلسطينيين بجروح في صدامات اندلعت مساء الخميس في القدس الشرقية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني وصحفيون في وكالة «فرانس برس».

ووفقاً لصحفيين في «فرانس برس» فإنّ الصدامات دارت بالقرب من البلدة القديمة حيث منعت الشرطة الإسرائيلية الوصول إلى مناطق يتجمّع فيها الفلسطينيون عادة بأعداد كبيرة في ليالي شهر رمضان. ودارت الصدامات في وقت نشرت فيه شرطة الاحتلال الإسرائيلي المئات من عناصرها لمواكبة مسيرة نظّمتها في القدس الغربية حركة "لاهافا" اليهودية اليمينية المتطرّفة.

ونظّم شبّان فلسطينيون في القدس الشرقية تظاهرة مضادّة للاحتجاج على تلك المسيرة، ممّا أدّى لاندلاع صدامات بين هؤلاء المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية عند مدخل البلدة القديمة. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ سبعة فلسطينيين أصيبوا بجروح في الصدامات.

من جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنّ أحد عناصرها أصيب بجروح في وجهه إثر تعرّضه للرشق بحجارة. وفي بيانها شدّدت الشرطة على «سنسمح بالتظاهرات باسم حرية التعبير لكنّنا سنتّخذ إجراءات ضدّ أي شكل من أشكال العنف».

وكانت مواجهات دارت الأربعاء في القدس. وأظهرت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي موظفين عرباً يعملون في متاجر وسط المدينة وصحايين يتعرّضون لاعتداءات عنيفة من قبل شبّان يهود يهتفون «الموت للعرب». وعلى الإثر أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنّها اعتقلت 70 شخصاً من اليهود والعرب يومي الأربعاء والخميس، مشيرة إلى أنّ 64 من بين هؤلاء مدّدت فترة توقيفهم الاحتياطي.