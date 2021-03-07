البابا يلتقي مسيحيي شمال العراق المدمر من تنظيم «داعش»

البابا فرنسيس (وسط) في كاتدرائية مار يوسف ببغداد في اليوم الثاني من زيارته العراق، 6 مارس 2021 (فرانس برس)