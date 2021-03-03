البابا فرنسيس يؤكد زيارته العراق: لا يمكن خذل الناس مرة ثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 مارس 2021, 12:58 مساء
صورة للبابا فرنسيس معلقة في بغداد، 21 مارس 2021. (رويترز)

قال بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأربعاء، إنه ذاهب إلى العراق، الذي لم يتمكن البابا الراحل يوحنا بولس من التوجه إليه العام 2000، لأنه «لا يمكن خذل الناس مرة ثانية».

وناشد البابا فرنسيس، المقرر أن يتوجه إلى العراق، الجمعة، الدعاء والصلاة حتى تتم الزيارة «بأفضل طريقة ممكنة وتحقق الثمار المرجوة»، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن البابا قوله خلال عظته الأسبوعية:«بعد غد إن شاء الله سأذهب إلى العراق في زيارة حج لثلاثة ايام»، مؤكدًا «أردت لوقت طويل مقابلة هذا الشعب الذي عانى كثيرًا».

ولم يتطرق البابا إلى المشكلات الأمنية في العراق، حيث سقط ما لا يقل عن عشرة صواريخ، الأربعاء، على قاعدة جوية تستضيف قوات أميركية وعراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي.

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