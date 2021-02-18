حلف شمال الأطلسي يرفع عديد قواته في العراق

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ (الإنترنت).

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، أن وزراء دفاع الدول المنضوية في التحالف قرروا الخميس رفع عديد قوات المهمات التدريبية المكلّفة مساعدة القوات العراقية في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، إلى أربعة آلاف عسكري.

وقال الأمين العام في مؤتمر صحفي «اليوم، قرّرنا رفع عديد قوات حلف شمال الأطلسي لمهمات التدريب في العراق لدعم القوات العراقية في تصديها للإرهاب وضمان عدم عودة تنظيم الدولة الإسلامية. سيرتفع عديد مهمتنا تدريجيا من 500 إلى أربعة آلاف شخص»، بحسب «فرانس برس».

الانسحاب من أفغانستان

في شأن آخر، أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عدم اتخاذ «قرار نهائي» بشأن قواته المسلحة في أفغانستان، موضحاً أنّ الأعضاء سيواصلون نقاشهم بالخصوص مع اقتراب المهلة النهائية في الأول من مايو.

وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو لوزراء دفاع الحلف «سيواصل حلفاء الناتو التشاور عن كثب والتنسيق في الأسابيع المقبلة». وبموجب شروط الاتفاقية الموقعة في فبراير 2020 بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، يجب أن تكون فرق الدول المشاركة في أفغانستان قد غادرت البلاد في الأول من مايو.