الأردن يفتتح مركزا للتلقيح ضد فيروس كورونا داخل مخيم للاجئين السوريين

لاجئ سوري يتلقى لقاح فثيروس كورونا. (أ ف ب)

افتتح الأردن، الإثنين، مركزا للتلقيح ضد كوفيد-19 داخل مخيم الزعتري للاجئين الذي يستقبل نحو 80 ألف لاجئ سوري في محافظة المفرق شمال البلاد.

وقال الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد حواري، إن «هذا المركز الذي افتتحته وزارة الصحة اليوم (الإثنين) يعد المركز الأول في العالم داخل مخيم لاجئين، وهو سيوفر الوقت والجهد ويسرع عملية إعطاء اللقاح لسكان المخيم».

663 ألف لاجئ سوري

وأضاف أن «نحو 2000 لاجئ سوري من هذا المخيم سجلوا أسماءهم على المنصة الحكومية لتلقي اللقاح»، مشيرا إلى أن 1200 منهم انطبقت عليهم الشروط في المرحلة الأولى هذه. وبحسب الحواري «سيتلقى اليوم 52 لاجئا اللقاح فيما سيتلقى يوم غد الثلاثاء 44 لاجئا آخر اللقاح». وأوضح أنه «سبق وأن تم تلقيح 164 لاجئا سوريا من مخيم الزعتري في مركز صحي خارج المخيم».

ويستضيف الأردن حاليا نحو 663 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجؤوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سورية بنحو 1,3 مليون.

وتقول المملكة إن كلفة استضافة هؤلاء اللاجئين تجاوزت العشرة مليارات دولار. وأطلقت وزارة الصحة نهاية العام الماضي موقعا إلكترونيا لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح شرط أن يكونوا من الكوادر الصحية أو يعانوا أمراضا مزمنة أو ممن هم فوق 65 عاما.

تطعيم اللاجئين

بدأ الأردن في 13 يناير الماضي مجانًا عملية تطعيم اللاجئين المسجلين على أراضيه بلقاح ضد كوفيد-19. وكان يتم تلقيح اللاجئين في مركز صحي في بلدة المفرق خارج المخيم.

وتستهدف الحملة في البداية 20 إلى 25 في المئة من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10,5 مليون نسمة. وبحسب السلطات الصحية سجل عبر المنصة الحكومية حتى اليوم بالمجمل نحو 372 ألفا، وتلقى اللقاح نحو 50 ألفا. وبحسب وزارة الصحة سجل الأردن حتى الآن نحو 347 ألف إصابة بفيروس كورونا، و4455 وفاة.