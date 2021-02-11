برلين ولندن وباريس تعتبر قصف الحوثيين مطار أبها السعودي «انتهاكاً للقانون الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 فبراير 2021, 10:29 مساء
لوحة تشير إلى مطار أبها جنوب شرق المملكة السعودية، (ا ف ب: أرشيفية)

دانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، الخميس، الهجوم الذي استهدف بطائرة مسيرة مفخخة مطار أبها الدولي في جنوب السعودية الأربعاء، مؤكدة أن هذا الاعتداء الذي تبناه المتمردون الحوثيون في اليمن يشكل «انتهاكا للقانون الدولي» الذي يحمي المناطق المدنية.

وبحسب «فرانس برس»، قالت وزارات خارجية الدول الثلاث في البيان إنها وإذ «تدين بشدة» الهجوم على مطار أبها، تشدد على أن «الهجمات المستمرة من هذا النوع، والتي تستهدف خصوصا مناطق مدنية في انتهاك للقانون الدولي، توضح خطورة التهديد الذي يشكله انتشار الطائرات المسيرة على استقرار المنطقة».
 

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