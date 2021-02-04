«العدل الدولية» ترد دعوى قطر ضد الإمارات بشأن الحصار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 05:43 مساء
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (أرشيفية- فرانس برس)

ردت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة، الخميس الدعوى المقدمة من قطر التي تتهم الإمارات بممارسة التمييز العنصري خلال الحصار الذي فرض على الدوحة إبان أزمة العام 2017.

ورفعت قطر الدعوى عام 2018 بعد سنة على قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع علاقاتها مع قطر آخذة عليها تقاربها مع إيران، بحسب «فرانس برس».

الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري
واعتبرت الدوحة أن اجراءات الإمارات تخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وهي اتفاقية أممية موقعة عام 1965. لكن محكمة العدل الدولية قالت إنها «تؤيد الدفع الابتدائي الأول الذي قدمته الإمارات» بأن التمييز العنصري لا يشمل الجنسية في هذه الحالة.

وقال رئيس المحكمة عبدالقوي أحمد يوسف إن المحكمة ترى أنه «ليس من اختصاصها النظر في الطلب المقدم من قطر»، .

وكانت السعودية وحلفاؤها الإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متّهمة الدوحة بتمويل حركات إسلامية متطرفة وهو ما تنفيه الدوحة بشدة. كما أخذت عليها تقاربها الكبير مع إيران. وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت في 5 يناير في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وصول أولى جرعات لقاح «سبوتنيك-في» الروسي إلى طهران
دولى
فرنسا تدين «الجمود السياسي» في لبنان و«المماطلة» في التحقيق بعد 6 أشهر على ...
عربى
السعودية تعلق الأنشطة الترفيهية وتغلق دور السينما بسبب «كورونا»
عربى
«فرانس برس»: العثور على الناشط اللبناني لقمان سليم مقتولا بالرصاص جنوب البلاد
عربى
«شل» تسجل خسائر بقيمة 21.7 مليار دولار في 2020
اقتصاد
اللجنة الاستشارية بـ«الوفاق» تصدر 6 توصيات «عاجلة» لمواجهة «كورونا»
ليبيا
احتجاجات وحظر تجول يدفعان طرابلس اللبنانية إلى حافة الهاوية
عربى
مفتاح حمادي: دعم مفوضية الانتخابات من أولويات الحكومة واللامركزية أساس إدارة ...
ليبيا
معين الكيخيا: الحكومة تستهدف الوصول إلى الانتخابات عبر 4 مسارات
ليبيا
محمد الأنصاري: التعليم والصحة ونشر الوعي أولويات الحكومة الجديدة
ليبيا
فنلندا: محاكمة قائد ميلشيا «مرتزقة» متورطة بجرائم حرب في ليبيريا
دولى
باشاغا: سياسة الحكومة كانت تحجيم الميليشيات وليس إنهاءها.. وسأتعاون مع أي جهة ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مرشحو حكومة ما قبل الانتخابات يختتمون عرض برامجهم.. ووليامز: وقعوا على احترام «خارطة الطريق»