الرئاسة التونسية: تلقينا بريدا للرئيس قيس سعيد أصاب «مديرة الديوان» بفقدان شبه كلي للبصر

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت الرئاسة التونسية بيانا، مساء الخميس، حول تلقيها بريدا، قبل أيام، موجها إلى الرئيس قيس سعيد، وتسبب في إصابة مديرة الديوان الرئاسي بحالة إعياء فور فتح المظروف بمعرفتها.

وجاء في نص البيان: «تلقت رئاسة الجمهورية يوم الإثنين 25 جانفي 2021 حوالي الساعة الخامسة مساء بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل. وقد تولت السيدة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس. كما يشار إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل»، وفق ما نشرته الرئاسة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

تحديد طبيعة المادة

وأضاف البيان: «وقد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية. ولم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف. كما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ».

- «رويترز»: الرئاسة التونسية تتلقى ظرفا مشبوها يحتوي على مسحوق وتفتح تحقيقا

وأوضح البيان: «ولم تقم مصالح رئاسة الجمهورية بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، ولكن تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي لذلك وجب التوضيح. وإذ تطمئن مؤسسة رئاسة الجمهورية الشعب التونسي بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، فإنها تتوجه بالشكر إلى المصالح الأمنية المختصة وخاصة الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية على جاهزيتها وسرعة قيامها بالاختبارات اللازمة، كما تشكر المصالح الطبية بالإدارة العامة للصحة العسكرية على تدخلها السريع».

وختمت الرئاسة التونسية بيانها بتأكيد «حرصها على ضمان الحريات التي كرسها الدستور ومنها حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، وتعلن مساندتها المطلقة للكلمة الحرة المعبرة عن الرأي الحر، وتستغرب في المقابل مطاردة من تولى تناقل خبر محاولة التسميم هذه، عوض البحث عمن قام بهذه المحاولة البائسة».

وقال مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، الأربعاء، لـ«رويترز» إن الرئاسة تلقت ظرفا مشبوها يحتوي على مسحوق، وإن تحقيقا يجري في الواقعة.