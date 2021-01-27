«رويترز»: الرئاسة التونسية تتلقى ظرفا مشبوها يحتوي على مسحوق وتفتح تحقيقا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 08:53 مساء

قال مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، الأربعاء، لـ«رويترز» إن الرئاسة تلقت ظرفا مشبوها يحتوي على مسحوق، وإن تحقيقا يجري في الواقعة.

وأضاف أن الرئيس قيس سعيد بخير ولم يفتح أي ظرف. وقالت بعض المصادر والمواقع المحلية إن الأمر يتعلق برسالة بها مسحوق غاز الريسين القاتل لكن المصدر قال إنه لا يمكنه إعطاء تفاصيل أكثر في هذا الموضوع الذي يجري التحقيق فيه.

يأتي الإعلان عن تلقي الظرف المشبوه وسط توتر سياسي كبير في البلاد بين اللاعبين الرئيسيين واحتجاجات مناهضة للحكومة ضد تفشي البطالة وعدم المساواة الاجتماعية.

‭‭‭ ‬‬‬وكان سعيد، وهو مستقل، حقق فوزا كاسحا في انتخابات الرئاسة العام 2019.‭‭‭ ‬‬‬وقال سعيد في كلمة في اجتماع مجلس الأمن القومي هذا الأسبوع إن هناك مؤامرات تهدف لإفشال عمله في الداخل والخارج.

 

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