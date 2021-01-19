أطباء يطالبون بتمديد الإغلاق العام مع تدفق المصابين إلى مستشفيات لبنان

عناصر من الصليب الأحمر اللبناني ينقلون رجلاً مسناً مصاباً بفيروس كورونا المستجد إلى سيارة اسعاف في مدينة صيدا في جنوب لبنان. (أ ف ب)

طالب أطباء ومسؤولون في القطاع الصحي في لبنان بتمديد فترة الإغلاق العام في البلاد، مع استمرار تدفّق المصابين الى المستشفيات وتسجيل معدلات إصابات ووفيات قياسية.

بدأ لبنان فجر الخميس إجراءات إغلاق عام أكثر تشدداً من سابقاتها تتضمن منع تجول على مدار الساعة لنحو أسبوعين للحدّ من ارتفاع معدلات الإصابات القياسية ولتخفيف الضغط عن القطاع الطبي المنهك مع بلوغ غالبية المستشفيات طاقتها الاستيعابية القصوى. وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء تسجيل عدد قياسي جديد للوفيات بلغ 61 في 24 ساعة، وفق «فرانس برس».

تمديد فترة الإغلاق العام

ومنذ بدء انتشار الوباء، أحصى لبنان البالغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة 260 الفا و315 اصابة بفيروس كورونا بينها 2020 وفاة. وقال الطبيب فراس أبيض، المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، المرفق الحكومي الرئيسي الذي يقود جهود التصدي للوباء، في سلسلة تغريدات الثلاثاء «ارتفاع معدل إيجابيّة الفحوصات بشكل مستمر إلى جانب الزيادة اليومية لأعداد مرضى العناية المركزة يشيران إلى أنّ العدوى ليست تحت السيطرة».

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وأضاف «مع استمرار ارتفاع العدد اليومي لوفيات الكورونا (...) فليس من المستغرب أن تختار السلطات اتباع نهج أكثر صرامة في اتخاذ القرار» بشأن بتمديد فترة الإغلاق العام في البلاد، مع استمرار تدفّق المصابين الى المستشفيات .

فرضت السلطات أساساً إغلاقاً عاماً مشدداً لمدة 11 يوماً حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي. واستثنت العاملين في مرافق صحية وقطاعات حيوية والعسكريين والصحافيين من قرار حظر التجول التام. وتضمنت الإجراءات أيضاً إغلاق محال بيع المواد الغذائية، على أن تبقي على خدمة التوصيل.

تخفيف القيود

إلا أنّ استمرار ارتفاع الاصابات حتى الآن فتح باب النقاش على احتمال التمديد. وشدّد أبيض على أنه «لا يمكن أن يجري تخفيف اجراءات الإغلاق إذا كان الفيروس ينتشر من غير رادع في المجتمع». ودعا رئيس الجمهورية ميشال عون الثلاثاء المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي يوم الخميس، لبحث مسألة التمديد.

وفي السياق ذاته، أكدت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بترا خوري وجوب تمديد الاغلاق المشدد. وقالت «نحتاج على الأقل إلى ثلاثة أسابيع من الإغلاق التام عوضاً عن 11 يوماً». ويعود الارتفاع الكبير للإصابات في البلاد بشكل رئيسي، وفق مسؤولين، إلى تخفيف القيود في ديسمبر خلال فترة الأعياد، مع إعادة فتح الحانات والملاهي حتى ساعة متأخرة من الليل، في محاولة لانعاش الوضع الاقتصادي المتردي.

تخطي الطاقة الاستيعابية

وأعلنت مستشفيات عدّة خلال الأيام الأخيرة أنها تخطت طاقتها الاستيعابية، بينها مستشفى الجامعة الأميركية، أحد أبرز المستشفيات الخاصة في البلاد. وقال في بيان الجمعة «نعجز عن تأمين أسرّة حتى لأخطر الحالات». وأفادت منظمة الصحة العالمية الإثنين أن نسبة الإشغال في أسرة أقسام العناية المركزة في كافة المستشفيات في لبنان تبلغ 87,4 في المئة، بعدما بلغت 90,47 في المئة يوم الجمعة.

وقال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الثلاثاء «بالتأكيد يجب تمديد الإغلاق، نحتاج إلى أربعة أسابيع على الأقل حتى نبدأ بمعاينة الأثر الإيجابي». ونبّه إلى أنّ «الطاقم الطبي مرهق بالتأكيد، لكنّ ما يثير الخشية هو عدد المصابين الذين يتوجهون يومياً إلى المستشفيات».