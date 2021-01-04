لبنان يفرض عزلا عاما لثلاثة أسابيع لمكافحة انتشار فيروس «كورونا»

إجراءات إقفال عام جديد في لبنان لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. (الإنترنت)

أعلن لبنان عزلا عاما تاما لثلاثة أسابيع يشمل حظر تجول ليليا بهدف الحد من زيادة في الإصابات بفيروس كورونا تهدد بتجاوز قدرة المستشفيات الاستيعابية في بلد يواجه بالفعل أزمة مالية حادة.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إن العزل العام سيبدأ الخميس المقبل ويستمر إلى الأول من فبراير، مضيفا أن التفاصيل بشأن القطاعات التي ستعفى من إجراءات العزل ستصدر يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وقال حسن «بات واضحا أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطرا على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة المستشفيات على تأمين أسرّة». وأعلنت اللجنة الوزارية الخاصة بفيروس كورونا أن حظر التجول (سيكون) من السادسة مساء حتى الخامسة صباحا».

وسجل لبنان 2870 إصابة جديدة بكورونا يوم الأحد، مما يرفع مجمل الإصابات إلى 189278، في حين بلغ إجمالي وفياته جراء الفيروس 1486 منذ 21 فبراير.