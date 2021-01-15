مصر: 1022 إصابة جديدة بـ«كورونا» و59 حالة وفاة

وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي. (الإنترنت)

سجلت مصر 1022 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 59 حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء، و760 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، على ما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن 760 شخصًا خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 ألفا و72 شخصا.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة عشرة أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

وأشار مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والناطق الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، إلى تسجيل 1022 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 153 ألفا و741 حالة.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس «كورونا» في مصر إلى 8421 حالة، بعد إحصاء الوزارة المصرية 59 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.