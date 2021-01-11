اجتماع أوروبي - عربي في القاهرة لإحياء عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية

وزراء خارجية ألمانيا والأردن ومصر وفرنسا خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة. (أ ف ب)

عقد وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا اجتماعا جديدا الإثنين في القاهرة للعمل على إحياء عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية.

وناقش الوزراء الأربعة «الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، وفق «فرانس برس».

تقويض حل الدولتين

وأعلنت هذه المجموعة الرباعية، التي اجتمعت للمرة الأولى في ميونيخ في فبراير 2020 ثم في عمان في سبتمبر، أنها ستعقد اجتماعها المقبل في باريس من دون أن تحدد موعدا له.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المجموعة تعمل على «منع أي إجراءات من شأنها تقويض حل الدولتين». ودان في هذا السياق إعلان إسرائيل «صباح اليوم ونحن مجتمعون» بناء 800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الوزير الأردني أن المجموعة تعمل على التوصل إلى سلام شامل من خلال «حل الدولتين»، مشددا على أن «البديل هو خيار الدولة الواحدة». وتابع «في هذه الحالة يتعين على العالم كله أن يقول هل يقبل دولة تقوم على أساس نظام الأبارتهايد».

الاستيطان الإسرائيلي

وذكر الوزير الفرنسي جان إيف لودريان بأن الاستيطان الإسرائيلي «يتعارض مع القانون الدولي، وإذا ما استمر فإنه يقلل فرص إقامة دولة فلسطينية».

ومنحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تنتهي ولايته في العشرين من الشهر الجاري، دعما غير محدود للمستوطنين الإسرائيليين مما أدى إلى تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية. وأكد البيان المشترك لهذه المجموعة الرباعية عزمها على العمل مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن على إحياء عملية السلام.