الحكومة اليمنية ترحب بقرار واشنطن تصنيف «الحوثيين» جماعة إرهابية

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الإثنين بقرار واشنطن تصنيف المتمردين الحوثيين جماعة «إرهابية»، مؤكدة أنهم «يستحقون» هذا التصنيف، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن «الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم».

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت متأخر الأحد، أن الولايات المتحدة ستصنف المتمردين الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية، وهي خطوة تخشى جماعات الإغاثة أنها ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في هذا البلد.

دان مسؤول في جماعة «أنصار الله» المعروفة بـ«الحوثيون» في اليمن، الإثنين، قرار الولايات المتحدة تصنيفهم جماعة «إرهابية»، وأكدوا احتفاظهم بحق الرد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكتب القيادي في جماعة «أنصار الله»، محمد علي الحوثي في تغريدة، «سياسة إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب إرهابية وتصرفاتها إرهابية وما تقدم عليه من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير، وهو تصرف مدان ونحتفظ بحق الرد».