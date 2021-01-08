الإمارات تعيد فتح المنافذ البحرية والبرية والجوية أمام القطريين اعتبارا من السبت

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 01:07 مساء
قادة مجلس التعاون الخليجي على هامش مشاركتهم في قمته الأخيرة بالسعودية، 5 يناير 2020 (أ ف ب).

أعلنت الإمارات، الجمعة، أنها ستعيد فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام القطريين اعتبارًا من السبت، حسب وكالة أنباء الإمارات، لتكون أول دولة بين الدول التي قاطعت قطر منذ أكثر من ثلاث سنوات تستأنف حركة النقل بين البلدين.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة قطر في يونيو 2017 على خلفية اتهامها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والتقارب مع إيران، وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين الى أراضيها، حسب وكالة «فرانس برس».

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت، الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

- الإمارات: استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر يتطلب مزيد الوقت

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول أن الإمارات «ستعمل على إعادة فتح كل المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة من قطر». وحسب البيان، سيبدأ تفعيل الإجراءات «اعتبارا من 9 يناير الجاري».

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، في مؤتمر صحفي أن «عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق»، وأشار كذلك إلى إعادة فتح البعثات الدبلوماسية دون إبطاء.

وكان يُنظر للإمارات التي وجهت انتقادات شرسة للدوحة وقيادتها خلال الأزمة، على أنها مترددة في التقارب مع قطر. لكن قرقاش شدد على أن الإمارات دعمت مسار المصالحة، وإن كانت معالجة الملفات الشائكة على غرار علاقة قطر مع إيران وحضور تركيا في الخليج ستتطلب وقتًا. ودفعت واشنطن بشكل متزايد لإنهاء ما تصفه قطر بأنه «حصار»، وشددت على ضرورة عزل غريمتها إيران في المنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو يرفض تشبيه الولايات المتحدة بـ«جمهورية الموز»
دولى
«الصحة العالمية»: الدول الفقيرة ستبدأ تلقي لقاحات «كورونا» خلال أسابيع
دولى
الأصوات تتعالى لتنحية ترامب.. وبايدن يحاول تضميد جراح أميركا الثكلى
دولى
ثورة غضب في الوسط الليبي ضد حكم موقعة الترجي والأهلي بنغازي
رياضة محلية
وزيرة النقل الأميركية تستقيل احتجاجا على اقتحام مقر الكونغرس
دولى
تدافع في إنجلترا للحصول على أسرّة للمرضى مع تزايد انتشار «كورونا»
دولى
ترقب في الوسط الليبي على الطعن في مباراة الذهاب بين المنتخب الوطني وغينيا ...
رياضة محلية
بعد إيران.. مذكرة توقيف عراقية بحق ترامب على خلفية اغتيال سليماني والمهندس
عربى
صدمة عالمية بعد اجتياح أنصار ترامب مبنى «الكابيتول» ودعوات لتنحيته
دولى
اليابان تعلن حالة طوارئ لمكافحة «كورونا» في منطقة طوكيو الكبرى
دولى
تمرد أم انقلاب؟.. تفاصيل اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
دولى
كاركاتير خيري - التشبث بالسلطة
كاريكاتير
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة