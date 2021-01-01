العراق: إخلاء ناقلة نفط بعد العثور على لغم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 03:59 مساء
مصفاة نفط بالعراق. (الإنترنت)

أعلن الجيش العراقي، الجمعة، إخلاء ناقلة نفط بعد اكتشاف لغم ملتصق بها، مضيفا أن فريقا تابعا للحكومة من خبراء المتفجرات لا يزال يعمل على تأمين الناقلة.

وأضاف الجيش في بيان نقلته وكالة «رويترز» أن الناقلة كانت تزود سفينة أخرى بالوقود في المياه الدولية على بعد 28 ميلا بحريا (52 كيلومترا) من الشاطئ عندما تم اكتشاف اللغم بعد ظهر، الخميس.

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وقال الجيش إنه لم يتضح على الفور كيف تم تثبيت اللغم بالناقلة التي استأجرها عميل لم يتم الكشف عن اسمه من شركة «سومو» الحكومية للتسويق النفطي.

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