تونس تمدد حظر التجول حتى 2021.. وتمنع احتفالات رأس السنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 04:53 مساء
طاقم طبي يقيس درجات الحرارة لمواطنة تونسية. (الإنترنت)

قررت اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس «كورونا» في تونس، الثلاثاء، تمديد حظر التجول الجزئي إلى منتصف يناير المقبل، ومنع الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وقال وزير الصحة فوزي مهدي، خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الحكومة: «قررت اللجنة مواصلة تطبيق الإجراءات العامة المتخذة بتاريخ 6 ديسمبر إلى غاية يوم 15 يناير 2021»، بحسب «وات».

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وأضاف أنه تقرر حظر التجول ومنع التنقل بين الولايات ومنع التجمعات والتظاهرات والحفلات العامة والخاصة بما ذلك احتفالات رأس السنة الميلادية.

وفي 6 ديسمبر الحالي، مددت تونس حظر التجول الليلي الجزئي إلى 30 من الشهر نفسه، ضمن إجراءات مكافحة «كورونا».

وقررت مواصلة «حظر الجولان (التجول) حتى 30 ديسمبر الجاري، من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا (19:00 ـ 04:00 ت.غ) في جميع الولايات، طوال أيام الاسبوع». كما تقرر مواصلة منع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات، فيما تم تحديد عدد المشاركين في الحفلات الخاصة ومواكب الدفن على ألا يتجاوز 30 شخصا فقط. وحتى الإثنين، بلغ إجمالي إصابات «كورونا» في تونس 121.718، منها 4199 وفاة، و87884 حالة تعاف.

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