«رويترز»: متشددون في تونس قطعوا رأس راع قرب الحدود مع الجزائر

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي. (الإنترنت)

قالت مصادر أمنية وسكان إن مسلحين متشددين اختطفوا راعيا شابا في جبال تونس قريبا من الحدود مع الجزائر وقطعوا رأسه، الأحد.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن عثرت على جثة الشاب عقبة ذويبي بعد اختطافه، وفق «رويترز».

وقال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن هذا الفعل لن يمر دون عقاب. وتقوم القوات التونسية بعمليات في سلسلة جبال القصرين وجبل سلوم لطرد مسلحي تنظيم أجناد الخلافة المتحالف مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ويحتمي مسلحون متشددون على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية لسنوات بهذه المنطقة الجبلية الوعرة الممتدة بطول الحدود مع الجزائر، ويشتبكون أحيانا مع قوات الأمن المتواجدة هناك، لكن السلطات تعتبر تهديدهم تحت السيطرة.