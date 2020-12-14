لافروف: تطبيع دول عربية مع تل أبيب لا يجب أن يتسبب في تهميش القضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 01:39 مساء
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التطبيع بين دول عربية وحكومة تل أبيب «لا يجب أن يتسبب في تهميش القضية الفلسطينية»، مشددا على ضرورة إشراك الجامعة العربية في الجهود الأخيرة «لتحقيق السلام».

وأشار في مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد اليوم الإثنين إلى عمق العلاقات الاقتصادية مع أبوظبي، مضيفا: «نتعاون مع الإمارات لإنتاج لقاح سبوتنيك 7 ضد فيروس كورونا المستجد». كما نبه بأن المبادرة الروسية لتعزيز الأمن في منطقة الخليج «لا تزال قائمة».

وفيما يخص الأزمة الليبية، تحدث لافروف عن أن «جهود روسيا مع مصر والإمارات تهدف لإنجاح العملية السياسية في ليبيا».

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