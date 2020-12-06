الجامعة العربية تدين إعدام الاحتلال الإسرائيلي الطفل الفلسطيني علي أبو عليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 01:02 صباحا
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط. (الإنترنت)

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، واستباحة دمه وحقوقه وأرضه ومقدساته، وآخرها جريمة إعدام الطفل الفلسطيني علي أبو عليا، بقرية المغير شرق مدينة رام الله.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي المحتلة بالجامعة، في بيان له، إن تلك الجرائم «تؤكد استهتار الاحتلال بالقيم والقوانين والمواثيق الدولية، ويضاعف من مسؤوليات المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني»، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وشدد البيان على «ضرورة مساءلة سلطات الاحتلال عن هذه الجريمة وجرائم الاحتلال كافة، بما فيها محاولة إحراق الكنيسة الجثمانية في القدس المحتلة، والتي تؤكد الاستهداف الاسرائيلي المتصاعد للمقدسات الإسلامية والمسيحية، ويستوجب ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أمام جهات العدالة الدولية».

وقتل الطفل الفلسطيني علي أبو عليا على يد جنود الاحتلال قبل يومين ما أثار موجة إدانية عربية وعالمية تطالب بالتصدي لتلك الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين.

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