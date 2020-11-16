وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم. (أرشيفية: الإنترنت)

توفي وزير الخارجية والمغتربين ونائب رئيس مجلس الوزراء السوري وليد المعلم فجر اليوم الإثنين عن عمر ناهز 79 عامًا، وفق ما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.



وكان وليد المعلم دبلوماسيا عريقا، التحق بوزارة الخارجية السورية خلال العام 1964 وتنقّل في مناصب عدة أبرزها سفير دمشق لدى واشنطن بين العامين 1990 و1999، حسب وكالة «فرانس برس».



ثم عين وزيرًا للخارجية منذ العام 2006، وسمي نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية والمغتربين منذ العام 2012، ولطالما عرف خلال سنوات الحرب بمواقفه الساخرة من الغرب الذي فرض العقوبات على بلاده.