الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يوصيان بإنهاء قوتهما المشتركة في دارفور نهاية 2020

العلم السوداني مرفوعا خلال تظاهرة في الثالث من يونيو 2020 في الخرطوم. (فرانس برس)