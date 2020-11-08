الجزائر: تخفيض عقوبة السجن في حق الصحفي عبدالكريم زغيلاش

الصحفي والناشط عبدالكريم زغيلاش. (الإنترنت)

خفضت محكمة الاستئناف في قسنطينة في شمال شرق الجزائر الأحد، عقوبة السجن على الصحفي والناشط من أجل الديمقراطية عبدالكريم زغيلاش، من عامين مع النفاذ إلى عام واحد يشمل ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بحسب منظمة للدفاع عن المعتقلين.

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن عبدالكريم زغيلاش المتهم بـ«المساس بالوحدة الوطنية» و«إهانة رئيس الجمهورية» سيغادر السجن «في نهاية ديسمبر».

وجرى توقيف زغيلاش في 24 يونيو وأدين في أغسطس وحكم عليه بالسجن لعامين مع النفاذ وبدفع غرامة قدرها مئة ألف دينار «660 يورو»، وفي 25 أكتوبر جرت محاكمة الاستئناف حيث طلبت النيابة «تشديد» العقوبة، قبل أن يصدر قرار مجلس قضاء قسنطينة، محكمة الاستئناف، الأحد بعام سجن، منها ستة أشهر غير نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (330 يورو)، بحسب اللجنة الوطنية للإفراح عن المعتقلين.

وكان محاموه أكدوا بعد صدور الحكم الأول وقرار استئنافه أن «ملف الاتهام فارغ»، وانتقدت منظمات لحقوق الإنسان المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون في الجزائر خاصة بعد الحكم بالسجن عامين مع النفاذ بحق الصحفي خالد درارني مدير موقع «قصبة تريبيون» ومراسل «منظمة مراسلون بلا حدود».

وبحسب الترتيب الذي وضعته منظمة «مراسلون بلا حدود» حول احترام حرية الصحافة لسنة 2020، تحتل الجزائر المركز 146 (من بين 180 دولة)، إذ تراجعت خمسة مراكز مقارنة بسنة 2019 و27 مركزا مقارنة بسنة 2015 (المركز 119).