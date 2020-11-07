السودان يغلق جزءا من حدوده مع إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 05:47 مساء
قوات تابعة للجيش الإثيوبي. (الإنترنت)

ذكرت وكالة السودان للأنباء «سونا»، السبت، أن السودان أغلق جزءًا من حدوده مع إثيوبيا في أعقاب تصاعد العنف في المنطقة.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن قتالًا عنيفًا اندلع في إقليم تيغراي، شمال إثيوبيا الأربعاء بعدما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بشن عمليات عسكرية ردًّا على ما وصفه بهجوم على القوات الاتحادية، وفق «رويترز».

وقالت وكالة «سونا»، السبت، إن حكومة ولاية القضارف قررت إغلاق حدودها مع إقليمي أمهرة وتيغراي اعتبارًا من مساء الخميس وحتى إشعار آخر. وأضافت: «على المواطنين بالشريط الحدودي توخي الحذر من تداعيات التوترات داخل الجارة إثيوبيا».

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وتابعت: «المناطق المتاخمة مع الإقليمين تشهد هذه الأيام نشاطًا مكثفًا لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية وأي توترات أمنية بالمنطقة يمكن أن تلحق ضررًا بليغًا بالمزارعين والإنتاج». وقصفت الطائرات الإثيوبية تيغراي يوم الجمعة، وتعهد آبي بمواصلة الضربات الجوية في الصراع الآخذ في التصاعد.

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