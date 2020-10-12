اتصال بين محمد بن زايد ونتانياهو لتعزيز العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب

من حفل توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين بواشنطن، ( فرانس برس).