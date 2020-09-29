نصر الله: نتانياهو يكذب بشأن مواقع صواريخ «حزب الله»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 09:05 مساء
زعيم جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله. (الإنترنت)

قال زعيم جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يكذب بشأن مواقع صواريخ الجماعة الشيعية في لبنان.

وقال نصرالله: »قبل قليل كان رئيس حكومة العدو يتحدث مباشرة في خطاب الأمم المتحدة. مما قال من أجل تحريض الشعب اللبناني على حزب الله مثل العادة». وأضاف: «نحن لا نضع صواريخ لا في مرفأ بيروت ولا بجانب محطة غاز، ونعرف جيدا أين نضع صواريخنا»، بحسب «رويترز».

مصنع سلاح سري
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، إن حزب الله يمتلك «مصنع أسلحة » سريا قرب مطار بيروت، مما قد يتسبب في «مأساة جديدة» إذا انفجر، في إشارة إلى الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ المدينة في الرابع من أغسطس الماضي.

وتتهم إسرائيل حزب الله حليف إيران، منذ عامين، بتحويل الصواريخ إلى صواريخ دقيقة في منشآت مختلفة في أنحاء عدة من لبنان.

وفي خطاب ألقاه من القدس الغربية، وبث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عرض نتانياهو خريطة لـ«مصنع أسلحة سري» في الضاحية الجنوبية لبيروت قرب مطار العاصمة اللبنانية، على حد قوله، لافتا إلى أن هذا المكان يقع على بعد 50 مترا من محطة وقود وشركة غاز.

وقال مشيرا إلى الخريطة: «أريد أن أظهر لكم المدخل لمصنع الصواريخ التابع لحزب الله»، وفي إشارة إلى الانفجار الدامي الذي هز بيروت في أغسطس الماضي، حذر من «مأساة أخرى» في مستودع الأسلحة المزعوم.

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