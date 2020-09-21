الرئيس اللبناني ينفي تدخل نظيره الفرنسي في تشكيل الحكومة الجديدة ويدعو لإلغاء النظام الطائفي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 02:02 مساء
الرئيس اللباني ميشال عون. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الرئيس اللبناني، ميشال عون، تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، داعيًا إلى ضرورة إلغاء نظام توزيع المناصب حسب الطوائف.

وقال عون في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، «إننا نلمس عقم النظام الطائفي في لبنان، وأقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه: إلغاء التوزيع الطائفي، لا سيما في الوزارات التي سميت بالسيادية، وعدم تخصيصها لطوائف محددة».

وأضاف: «الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة أو لأي فريق، ولا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور»، مشددًا على أن «استقواء اللبنانيين على بعضهم أو بالخارج لن يجدي نفعًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ضبط المتورطين في قتل مواطن وسرقة سيارته بالقره بوللي
ليبيا
«يوفنتوس» يفتتح الموسم الجديد للدوري الإيطالي بثلاثية في «سامبدوريا»
رياضة عالمية
المؤسسة الوطنية للنفط تعلن بدء عمليات التشغيل بحقول شركة سرت
ليبيا
الحكومة البريطانية تعلق على إجراء امتحان لطلبة «الطب» ببنغازي بعد انقطاع ...
ليبيا
60 ألف متطوع يشاركون في اختبار اللقاح الروسي ضد «كورونا»
دولى
200 ألف وفاة في الولايات المتحدة بسبب «كورونا»
دولى
إحباط إرسال طرد يحوي مادة ريسين شديدة السمية إلى ترامب
دولى
«مؤسسة النفط» تعلن رفع «القوة القاهرة» عن الحقول والموانئ النفطية «الآمنة»
ليبيا
المحاسبة: 40% من الليبيين يعملون بالوظيفة العامة ومرتباتهم تستحوذ على 58% من ...
ليبيا
حشاد لـ«بوابة الوسط»: أتمنى برامج واقعية لمرشحي اتحاد الكرة
رياضة محلية
«بلومبرغ»: السراج يرفض «صفقة» معيتيق وحفتر لإعادة إنتاج النفط
ليبيا
جلسة حوارية حول تحديات القطاع الصحي في ليبيا في مواجهة «كورونا»
فيديو
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: «كورونا» يتكاثر داخل الدماغ