الرئيس اللبناني ينفي تدخل نظيره الفرنسي في تشكيل الحكومة الجديدة ويدعو لإلغاء النظام الطائفي

الرئيس اللباني ميشال عون. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى الرئيس اللبناني، ميشال عون، تدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، داعيًا إلى ضرورة إلغاء نظام توزيع المناصب حسب الطوائف.



وقال عون في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، «إننا نلمس عقم النظام الطائفي في لبنان، وأقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه: إلغاء التوزيع الطائفي، لا سيما في الوزارات التي سميت بالسيادية، وعدم تخصيصها لطوائف محددة».



وأضاف: «الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة أو لأي فريق، ولا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور»، مشددًا على أن «استقواء اللبنانيين على بعضهم أو بالخارج لن يجدي نفعًا».